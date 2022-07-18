Ataşehir'de takside "indi bindi" dehşeti - Son Dakika
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Ataşehir'de takside "indi bindi" dehşeti

18.07.2022 10:09
Ataşehir'de takside "indi bindi" dehşeti

Ataşehir'de, takside "indi bindi" ücretine itiraz eden müşteri, sürücüye kurşun yağdırdı.

Ataşehir'de, takside "indi bindi" ücretine itiraz eden müşteri, sürücüye kurşun yağdırdı. Boyun kısmından isabet alan taksici olaydan ağır yaralı kurtuldu. Taksi şoförü yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kalırken olayı gerçekleştiren şahsın yakalanmadığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz aylarda Ataşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksi şoförü Tuncay Matyalman Fikirtepe Mahallesi'nden aldığı müşterisini Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir AVM'ye bıraktı. Dönüşte kavşakta el kaldıran başka bir yolcuyu alarak Atatürk Caddesi'ne getirdi. Taksi şoförü Matyalman, indi bindi ücretinden dolayı kısa mesafe yolcusu Y.K.'dan 28 TL ücret talep etti. Taksi şoförünün fazla para isteyerek dolandırdığını iddia eden şüpheli Y.K. ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Şüpheli Y. K. yanında bulunan tabancasının kabzasıyla taksi şoförünün kafasına vurdu. Tabancayı gören taksi şoförü Tuncay Matyalman aracıyla kaçmaya çalıştı. Şüpheli Y. K. kaçan taksi şoförüne arkadan 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan taksici boyun kısmından yaralandı. Şüpheli Y.K. ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan taksi şoförü Matyalman, yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kaldı. Yüzde 40 oranında görme yetisini kaybeden taksi şoförünün gözlerinden ameliyat olacağı, işinin başına dönme süresinin 1 yıl süreceği öğrenildi.

"Olayı gerçekleştiren şahıs elini kolunu sallayarak geziyor"

Olayla ilgili konuşan Tuncay Matyalman, Fikirtepe'den yolcumu alarak Ataşehirde bulunan bir AVM'ye bıraktım. Dönüşte kavşakta el kaldıran başka bir yolcuyu alarak yakında olan Atatürk Caddesine getirdim. Taksi metre 20 TL gösterdi. İndi bindi ücretinden dolayı 28 TL ücret talep ettim. Kısa mesafe yolcusu duruma sinirlenerek onu dolandırdığımı zannetti. Belinden çıkardığını tabancanın kabzasıyla başıma vurdu. Bana ateş açacağını düşünerek taksiyle kaçmaya çalıştım. Arkadan bana 3 el ateş açtı. Kurşunlardan biri boynumdan girdi. Ameliyat sonrası kurşun çıkarıldı. Yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kaldım. Gözlerimden ameliyat olacağım. 2 aydır çalışmıyorum, tam anlamıyla sağlığıma kavuşmam 1 yıl sürecek. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Şüpheli şahıs hala yakalanmadı, şahıs elini kolunu sallayarak geziyor" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Fikirtepe, Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de takside 'indi bindi' dehşeti - Son Dakika

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