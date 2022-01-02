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Ataşehir'de taksimetre güncelleme kuyruğu havadan görüntülendi - Son Dakika

Ataşehir'de taksimetre güncelleme kuyruğu havadan görüntülendi

02.01.2022 15:07
Ataşehir'de taksimetre güncelleme kuyruğu havadan görüntülendi

İSTANBUL'da taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için bugün de sıraya girdi.

İSTANBUL'da taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için bugün de sıraya girdi. Ataşehir'de yaşanan taksi kuyruğu havadan da görüntülendi.

İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından, taksi şoförlerinin yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için bekleyişleri bugün de devam etti. Taksi sürücüleri, Ataşehir Ferhatpaşa'da bulunan yetkili bir firma önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

"12 SAATTİR BURADAYIM"

Sırada bekleyen taksi sürücüsü, İslam Demirci, "Gece 03.00'dan beri burada bekliyoruz. Haklarımız savunulmuyor yani. Siz de görüyorsunuz burayı. Mesela burada bak orada yandaki araba. Yani para vereceksin, rezillik çekiyoruz. 12 saat oldu. 12 saattir buradayım. Akşam 17.00'ye kadar sürer herhalde. Biter gelir mi sıra bilinmez" dedi.

"GECE SAAT 01.00'DEN BERİ AÇ SUSUZ BURADA BEKLİYORUZ"Bir diğer taksi sürücüsü, "Gece saat 01.00'den beri buradayım. 36 senedir taksiciyim böyle bir rezalet görmedim. Sayın başkana sesleniyorum İmamoğlu'na. Böyle bir rezalet olmaz. Gece 01.00'den beri ne ikram var ne hizmet var. Vatandaşlar bak orada elemanlar boş duruyorlar, işlem yapmıyorlar. Benim evrağım da hazır. Böyle bir hizmet olmaz. Gece saat 01.00'den beri aç susuz burada bekliyoruz. Bu vaziyette 24 saatte bitmez. En az 3 bin tane araba var kuyrukta" diye konuştu.

"3 BİNE YAKIN TAKSİCİ VAR. HEPİMİZ MAĞDURUZ"Dün 3 buçuk saat beklediğini söyleyen başka bir sürücü ise, "Beklediğimiz halde sistem gitti dediler. Geri çıktık sıradan. Bugün gece saat 01.00'de geldik. Şu an saat 13.00, 12 saattir bekliyoruz ve hala sıranın ortasındayız. Sistem yok diyorlar. Ama rezillik diz boyu. Tam 12 saattir, dünle beraber 15 buçuk saattir beklemedeyiz. Burada görün, 3 bine yakın taksici var. Hepimiz mağduruz. Şu an bir akşam 20.00 bitecek dediler, bir 12 buçukta bitecek dediler. Şimdi de akşam 17.00'de paydos ediyoruz diyorlar. Yani bu kadar taksici 12- 13 saatten fazla bekleyenler de var. Akşam 17.00'den sonra beklemeyecekler. Durum onu gösteriyor. Evinize gidin diyecekler. ya bu mağduriyet ne olacak? Arabalar 12 saatten fazla yatıyor. 12 saatten fazla yatan arabanın mağduriyetini kim karşılayacak? ve bizim hadi her şeyi geçtik. Biz yağmurda bekledik" şeklinde konuştu.


Ataşehir'de taksimetre güncelleme kuyruğu havadan görüntülendi
Ataşehir'de taksimetre güncelleme kuyruğu havadan görüntülendi
Ataşehir'de taksimetre güncelleme kuyruğu havadan görüntülendi
Ataşehir'de taksimetre güncelleme kuyruğu havadan görüntülendi
Ataşehir'de taksimetre güncelleme kuyruğu havadan görüntülendi
Ataşehir'de taksimetre güncelleme kuyruğu havadan görüntülendi
Ataşehir'de taksimetre güncelleme kuyruğu havadan görüntülendi
Ataşehir'de taksimetre güncelleme kuyruğu havadan görüntülendi
Ataşehir'de taksimetre güncelleme kuyruğu havadan görüntülendi
Ataşehir'de taksimetre güncelleme kuyruğu havadan görüntülendi
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Otomobil, Ataşehir, İstanbul, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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