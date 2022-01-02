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Ataşehir'de taksimetre nöbeti: Araçlarda akü bitti - Son Dakika

Ataşehir'de taksimetre nöbeti: Araçlarda akü bitti

02.01.2022 10:35

Ataşehir'de taksimetre nöbeti: Araçlarda akü bitti Ataşehir'de taksimetre nöbeti devam ediyor Taksilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi Taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, gece boyunca Ataşehir'de sıra beklemeye devam etti.

Ataşehir'de taksimetre nöbeti: Araçlarda akü bitti

Ataşehir'de taksimetre nöbeti devam ediyor

Taksilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi

İSTANBUL - Taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, gece boyunca Ataşehir'de sıra beklemeye devam etti. Kuyrukta bekleyen bazı araçların aküleri bitti. Sabah saatlerinde oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Yeni yılın ilk gününde de taksiciler, taksimetrelerini ayarlatmak için dün itibariyle belirli noktalarda sıraya girmişti. İstanbul Anadolu Yakası için belirlenen noktaysa Ataşehir olmuştu. Dün başlayan sıra yoğunluğu gece boyunca da etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte saatler ilerledikçe araç kuyruğu da giderek arttı. Kuyrukta saatlerdir bekleyen bazı araçların aküsü bitti. Taksiciler saatlerdir beklediklerini ifade ederek duruma tepki gösterirken, uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

"Aç ve susuz bekliyoruz"

Duruma tepki gösteren taksici esnafı Özcan Yücel, "9,5 saattir burada bekliyorum ve sıranın anca ortasına gelebildim. Yeni gelen arkadaşlar ise en az 20 saat bekleyecekler. Aç susuz bekliyoruz. Hiçbir ihtiyacımızı göremiyoruz. Böyle bir rezillik yok. Üzerine bir de bin 250 lira ödeme yapacağım. Adamlar Ankara'da aynı işleme 650 lira veriyor" diye konuştu

Ataşehir'de taksimetre nöbeti: Araçlarda akü bitti
Ataşehir'de taksimetre nöbeti: Araçlarda akü bitti
Ataşehir'de taksimetre nöbeti: Araçlarda akü bitti
Ataşehir'de taksimetre nöbeti: Araçlarda akü bitti
Ataşehir'de taksimetre nöbeti: Araçlarda akü bitti
Ataşehir'de taksimetre nöbeti: Araçlarda akü bitti

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Anadolu Yakası, Ataşehir, İstanbul, Tragger, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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