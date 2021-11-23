Üye Girişi
Ataşehir'de taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika

Ataşehir'de taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı

23.11.2021 13:30

Ataşehir'de taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı -Ataşehir'de yağış kazayı beraberinde getirdi Ataşehir'de motosiklet sürücüsü yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda önüne çıkan taksiye vurmamak için manevra yapınca kaza yaptı.

Ataşehir'de taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı

-Ataşehir'de yağış kazayı beraberinde getirdi

İSTANBUL - Ataşehir'de motosiklet sürücüsü yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda önüne çıkan taksiye vurmamak için manevra yapınca kaza yaptı. Taksi sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ataşehir İçerenköy Mahallesinde saat 11.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 SN 3230 plakalı motosiklet sürücüsü Burhan İlkkan, sol şeritte ilerleyen taksinin birden önüne çıkmasıyla manevra yapınca düştü. İlkkan, motoruyla birlikte metrelerce sürüklendi. Yağan yağmur dolayısıyla kayganlaşan zeminde sürüklenen motosiklet sürücüsü Burhan İlkkan yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü İlkkan, olay yerine sevk edilen ambulans tarafından hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre taksi sürücüsü kaza sonrası olay yerinden hızla uzaklaştı.

"Taksici olay yerinden uzaklaştı"

Kazaya tanık olan Ahmet Karatepe, "Motosiklet sürücüsü seyir halinde olduğu sırada önüne çıkan taksiye vurmamak için direksiyonunu kırdı. Yağmur yağdı, yerler ıslaktı. Motosiklet sürücüsü de kaygan zeminde hakimiyetini kaybedip yere yuvarlandı. Taksi sürücüsü kazayı görmesine rağmen olay yerinden uzaklaştı. Polis ve sağlıkçılar geldi. Neyse ki yaralının durumunda ciddi bir şey yok" diye konuştu.

Ataşehir'de taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı
Ataşehir'de taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı
Ataşehir'de taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı
Ataşehir'de taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı
Ataşehir'de taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı
Ataşehir'de taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Motosiklet, Ataşehir, Yağan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şarkıcı Gediz, otel mutfağında yaşadığı tacizi anlattı: Depoya girerdim, arkamdan 3-5 şef gelirdi 13:45 Şarkıcı Gediz, otel mutfağında yaşadığı tacizi anlattı: Depoya girerdim, arkamdan 3-5 şef gelirdi Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Amsterdam tatilinde 13:39 Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Amsterdam tatilinde Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Twitch'te kara para akladığını itiraf eden yayıncı, haberini yapan espor sayfasını tehdit etti 11:34 Twitch'te kara para akladığını itiraf eden yayıncı, haberini yapan espor sayfasını tehdit etti
Son Dakika! 10:22 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! 08:38 WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!

Son Dakika Haberleri
13:45 Şarkıcı Gediz, otel mutfağında yaşadığı tacizi anlattı: Depoya girerdim, arkamdan 3-5 şef gelirdi
13:44 Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi
13:42 Farlı bir stil! Turkuaz saçlı James Rodriguez!
13:38 Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Amsterdam tatilinde
13:35 Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma
13:25 Son Dakika: Galatasaray Nef Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı
13:11 AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ: İki kilo yerine iki tane domates alın
13:10 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak
12:51 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları
12:49 Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: Yeni sezon ürünleri en az yüzde 70 zamla satılacak
Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi         
13:45
Farlı bir stil! Turkuaz saçlı James Rodriguez! Farlı bir stil! Turkuaz saçlı James Rodriguez!         
13:43
Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma         
13:36
46 kişi yanarak can verdi! Bulgaristan'da kaza yapan otobüsteki yolcuların son görüntüleri ortaya çıktı 46 kişi yanarak can verdi! Bulgaristan'da kaza yapan otobüsteki yolcuların son görüntüleri ortaya çıktı         
12:38
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise         
11:53
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 13:56:23. #1.11#
SON DAKİKA: Ataşehir'de taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement