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Ataşehir'de tamirden çıkan otomobil yandı - Son Dakika

Ataşehir'de tamirden çıkan otomobil yandı

15.02.2022 13:11
Ataşehir'de tamirden çıkan otomobil yandı

ATAŞEHİR'de tamir edildikten sonra test sürüşü yapılan otomobil yandı.

ATAŞEHİR'de tamir edildikten sonra test sürüşü yapılan otomobil yandı.

İçerenköy Mahallesi Bostancı Oto sanayisinde bir usta, 15 gün önce tamire bırakılan 43 AT 528 plakalı otomobille test sürüşüne çıktı. Aracın motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden kişi, kontrol etmek istediği sırada birden alevler yükseldi. Çevredekiler aracın yandığını görünce yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. Aracın yanma ve söndürme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yine burada oto tamircisi olan Samet Yıldız, "Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Araç yeni tamir olmuştu." dedi.


Ataşehir'de tamirden çıkan otomobil yandı
Ataşehir'de tamirden çıkan otomobil yandı
Ataşehir'de tamirden çıkan otomobil yandı
Ataşehir'de tamirden çıkan otomobil yandı
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Otomobil, Bostancı, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de tamirden çıkan otomobil yandı - Son Dakika


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