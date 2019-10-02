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Ataşehir'de tamirhane cinayetinin zanlısı yakalandı

43 dakika önce

- Ataşehir'de tamirhane cinayetinin zanlısı yakalandıİSTANBUL - İstanbul Ataşehir'de patronunun arkadaşı Mehmet Sarıtaş'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Erkan G., yakalandı.

- Ataşehir'de tamirhane cinayetinin zanlısı yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Ataşehir'de patronunun arkadaşı Mehmet Sarıtaş'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Erkan G., yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde susma hakkını kullanan Erkan G. işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Ataşehir Atiye Hanım sokakta bir tamirhanede meydana gelen olayda Erkan G. isimli zanlı Mehmet Sarıtaş'ı pompalı tüfekle vurularak öldürmüştü. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Erkan G'yi dün gözaltına aldı. Asayiş Şube Müüdürlüğü'ne getirilen Erkan G.'nin susma hakkını kullandığı öğrenildi. Erkan G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ataşehir'de tamirhane cinayetinin zanlısı yakalandı

Mehmet Sarıtaş, İstanbul, Ataşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:12 Kaynak: İHA
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