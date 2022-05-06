Ataşehir'de tartıştığı sürücünün aynasını kıran maganda yakalandı - Son Dakika
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Ataşehir'de tartıştığı sürücünün aynasını kıran maganda yakalandı

06.05.2022 16:46
Ataşehir'de tartıştığı sürücünün aynasını kıran maganda yakalandı

Ataşehir'de seyir halinde olan Ali Naim Küçük iddiaya göre, trafiğin yoğun olduğu saatte arkadan bir aracın emniyet şeridini ihlal ederek ilerlediğini görünce kendisine engel olup uyarmak istedi.

Ataşehir'de seyir halinde olan Ali Naim Küçük iddiaya göre, trafiğin yoğun olduğu saatte arkadan bir aracın emniyet şeridini ihlal ederek ilerlediğini görünce kendisine engel olup uyarmak istedi. Trafik magandası da Küçük'ün önünü keserek tehditler ve küfürler savurduktan sonra Küçük'ün araçta bulunan 2 çocuğunun gözü önünde aracının aynasını kırdı. Polis tarafından yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Ali Naim Küçük, sıkışan trafikte arkadan bir aracın emniyet şeridini ihlal ederek ilerlediğini gördü. Bunun üzerine Küçük, emniyet şeridini ihlal edip yolun sağından hızla geçmeye çalışan sürücüye engel olmak için aracıyla yolu ortaladı. Arkadan gelen sürücü, Ali Naim Küçük'ün engeline takılınca diğer sürücüler gibi aracıyla sıkışan trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Bir süre sonra trafik açılınca arkadan gelen sürücü, direksiyonunu Ali Naim Küçük'ün aracının önüne kırarak yolunu kesti. Bu esnada araçta 5 buçuk yaşında kızı ve 2 yaşında oğluyla araçta olan Küçük, araçtan inmedi. Trafik magandası ise Küçük'ün çocuklarının gözü önünde aracından inerek Küçük'ün camına vurup tehditler savurdu ardından Küçük'ün aracının yan aynasını kırdı.

Olayın faili olan R.D. (43) isimli şüpheli şahıs, bugün Ataşehir ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

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Cumartesi, Ataşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de tartıştığı sürücünün aynasını kıran maganda yakalandı - Son Dakika


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