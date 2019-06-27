Son Dakika Haberleri: ATAŞEHİR'DE TEHLİKELİ YOLCULUK
Son Dakika Güncel Haber

ATAŞEHİR'DE TEHLİKELİ YOLCULUK

31 dakika önce

-Kamyonet kasasında yolculuk yapan kağıt toplayıcıları trafik polisi aracı durdurunca kaçtı.

ATAŞEHİR'DE TEHLİKELİ YOLCULUK, System.String[]

-Kamyonet kasasında yolculuk yapan kağıt toplayıcıları trafik polisi aracı durdurunca kaçtı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Ataşehir'de kamyonet kasasındaki kağıt dolu çuvalların üzerinde yolculuk yapan 5 kişi, trafik polisi aracı durdurunca kaçtı. Kamyonet sürücüsüne ise ceza yazıldı.
Ataşehir TEM Otoyolu'nda 5 yabancı uyruklu çuvallara doldurdukları atık kağıtların üzerinde yolculuk yaparken, trafik denetimi yapan polislere yakalandı. Kasada yolculuk yapan 5 kişi polisi görünce araçtan atlayarak, kaçarken, polis araç sürücüsüne ceza yazdı.

Görüntü Dökümü
-------------------------
-TEM'de Çuvallar üzerinde yolculuk yapan insanlar
-Polisin kamyoneti durdurması
-Kağıt toplayıcılarının kamyonetten inmesi
-Kağıt toplayıcılarının otoyolda yürüyerek uzaklaşması


 


Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:53 Kaynak: DHA
TEM Otoyolu, Ataşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay'dan emsal karar: Kasa açığı tazminatsız kovulma sebebi Son Dakika! Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı! 1 şehit, 3 yaralı Kerkük'te bombalı saldırı: 18 kişi yaralı Platonik aşık dehşet saçtı: 1 kişiyi ölürdü, 2 kişiyi yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 23:24:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ATAŞEHİR'DE TEHLİKELİ YOLCULUK
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]