ATAŞEHİR'DE TEHLİKELİ YOLCULUK
11 dakika önce
Kamyonet kasasında yolculuk yapan kağıt toplayıcıları trafik polisi aracı durdurunca kaçtı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:11 Kaynak: DHA
Kamyonet kasasında yolculuk yapan kağıt toplayıcıları trafik polisi aracı durdurunca kaçtı.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul
DHA Ataşehir
'de kamyonet kasasındaki kağıt dolu çuvalların üzerinde yolculuk yapan 5 kişi, trafik polisi aracı durdurunca kaçtı. Kamyonet sürücüsüne ise ceza yazıldı.
Ataşehir TEM Otoyolu
'nda 5 yabancı uyruklu çuvallara doldurdukları atık kağıtların üzerinde yolculuk yaparken, trafik denetimi yapan polislere yakalandı. Kasada yolculuk yapan 5 kişi polisi görünce araçtan atlayarak, kaçarken, polis araç sürücüsüne ceza yazdı.
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