Ataşehir'de tehlikeli yolculuk
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Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA-Ataşehir'de kamyonet kasasındaki kağıt dolu çuvalların üzerinde yolculuk yapan 5 kişi, trafik polisi aracı durdurunca kaçtı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:23 Kaynak: DHA
Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA- Ataşehir'de kamyonet kasasındaki kağıt dolu çuvalların üzerinde yolculuk yapan 5 kişi, trafik polisi aracı durdurunca kaçtı. Kamyonet sürücüsüne ise ceza yazıldı.
Ataşehir TEM Otoyolu'nda 5 yabancı uyruklu çuvallara doldurdukları atık kağıtların üzerinde yolculuk yaparken, trafik denetimi yapan polislere yakalandı. Kasada yolculuk yapan 5 kişi polisi görünce araçtan atlayarak, kaçarken, polis araç sürücüsüne ceza yazdı.
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