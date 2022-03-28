Ataşehir'de tek kolu olmayan okul servisi şoförüne ceza kesildi, araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Ataşehir'de tek kolu olmayan okul servisi şoförüne ceza kesildi, araç trafikten men edildi

28.03.2022 15:08
Ataşehir'de tek kolu olmayan okul servisi şoförüne ceza kesildi, araç trafikten men edildi

İstanbul Ataşehir'de tek kolu olmayan servis sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı, araç trafikten men edildi.

İstanbul Ataşehir'de tek kolu olmayan servis sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı, araç trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timleri tarafından Ataşehir'de servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki okulun önünde gerçekleştirilen denetimde durdurulan servisin şoförü L.G'nin sağ kolunun olmadığı tespit edildi.

Evrakı inceleyen polis ekipleri, aracı trafikten men ederken sürücü L.G. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları aracı sürmeleri"yle ilgili maddeden işlem yaptı.

Sürücü hakkında ayrıca servis aracıyla "belediyeden alınan izin ruhsatında belirtilen faaliyetin konusu dışında yolcu taşımak"tan da cezai işlem uygulandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de tek kolu olmayan okul servisi şoförüne ceza kesildi, araç trafikten men edildi - Son Dakika


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