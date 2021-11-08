ATAŞEHİR'DE TELEFONLA KAYITTAYKEN KAZA YAPTILAR - Son Dakika

ATAŞEHİR'de emniyet şeridinden O-2 Karayolu'na bağlanmak için kontrolsüzce çıkan taksiye şeridinde giden otomobil çarptı. Kaza anları bu sırada otomobildeki kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, saat 11.00 sıralarında Ataşehir'de kaydedildi. O-2 Karayolu'nda giden otomobildeki kişi, cep telefonunun kamerası ile kayıt almaya başladı. Bu sırada emniyet şeridinden kontrolsüz bir şekilde çıkan ve ana yola dönmek isteyen taksici kazaya neden oldu. Şeridinde giden otomobil sürücüsü, taksiye çarptı. Kaza anları da telefon kamerasına yansıdı.