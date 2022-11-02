Sağlık personellerinin yoğun bakımdaki yaşlı kadınla dalga geçtiği hastane, 27 gün sonra faaliyete açıldı - Son Dakika
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Sağlık personellerinin yoğun bakımdaki yaşlı kadınla dalga geçtiği hastane, 27 gün sonra faaliyete açıldı

03.11.2022 01:29

İstanbul Ataşehir'de 2 sağlık görevlisinin yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadını korkutarak yüzüne para saçtıkları skandal görüntüler sonrası faaliyetleri durdurulan hastane, 27 gün sonra yeniden hizmete açıldı.

Ataşehir'deki özel bir hastanede görevli personellerin, yoğun bakımda tedavi gören kadın hastayla alay ettiği anlara ait görüntüler 5 Ekim tarihinde ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerde bir personel hastanın yüzüne para atarak hakaret ederken, diğerinin ise küfrettiği görüldü.

27 GÜN SONRA YENİDEN AÇILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyetleri durdurulan hastane 27 gün sonra yeniden hasta kabulüne başladı. Bayındır Sağlık Grubu, tarafından yapılan açıklamada, Bayındır Sağlık Grubu bünyesinde bulunan Bayındır İçerenköy Hastanemiz yeniden faaliyet göstermeye başlamıştır. Sosyal medyada da yer alan ve hepimizi derinden üzen görüntülerin ardından, 6 Ekim 2022 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geçici olarak durdurulan hastanemizin faaliyetlerine, yapılan inceleme ve denetim çalışmalarının tamamlanması sonucunda 2 Kasım 2022 tarihinden itibaren yeniden devam etmesine karar verilmiştir. Bu süreçte, hastanemizin tıbbi etik ve kalitesinden, hasta odaklı ve güvenilir sağlık hizmet anlayışından tereddüt etmeyerek desteklerini esirgemeyen tüm hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza teşekkür ederiz. Olaya dahil olan kötü niyetli kişilerin hak ettikleri cezaları almaları için konunun takipçisi olmayı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz Dedi.

Kaynak: DHA
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Fahrettin Koca, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık personellerinin yoğun bakımdaki yaşlı kadınla dalga geçtiği hastane, 27 gün sonra faaliyete açıldı - Son Dakika

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