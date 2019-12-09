Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de teşhircilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Ataşehir'de teşhircilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Ataşehir'de teşhircilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Ataşehir'de adres sorma bahanesiyle teşhircilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ataşehir'de adres sorma bahanesiyle teşhircilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ataşehir'de adres sorma bahanesiyle aracını durdurarak teşhircilik yaptığı ileri sürülen ve daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Cihan A. (26) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ataşehir'de teşhircilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

Ataşehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:25 Kaynak: AA
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