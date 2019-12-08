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Ataşehir'de teşhircilik yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Ataşehir'de adres sorma bahanesiyle teşhircilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:34 Kaynak: AA
Ataşehir'de adres sorma bahanesiyle teşhircilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Ataşehir'de adres sorma bahanesiyle aracını durdurarak teşhircilik yaptığı ileri sürülen kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışma kapsamında kimliği tespit edilen Cihan A. (26) yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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