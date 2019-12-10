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Ataşehir'de teşhircilik yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
6 saat önce
Ataşehir'de adres sorma bahanesiyle teşhircilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:32 Kaynak: AA
Ataşehir'de adres sorma bahanesiyle teşhircilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Ataşehir'de adres sorma bahanesiyle aracını durdurarak teşhircilik yaptığı ileri sürülen Cihan A. (26), polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan Cihan A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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