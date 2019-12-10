Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de teşhircilik yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
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Ataşehir'de teşhircilik yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

6 saat önce

Ataşehir'de adres sorma bahanesiyle teşhircilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Ataşehir'de teşhircilik yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı, System.String[]

Ataşehir'de adres sorma bahanesiyle teşhircilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Ataşehir'de adres sorma bahanesiyle aracını durdurarak teşhircilik yaptığı ileri sürülen Cihan A. (26), polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan Cihan A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:32 Kaynak: AA
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