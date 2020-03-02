Ataşehir'de tır ile minibüs arasında kalan bir kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de tır ile minibüs arasında kalan bir kişi yaralandı - Son Dakika

Ataşehir'de tır ile minibüs arasında kalan bir kişi yaralandı

12 dakika önce

Ataşehir'de yolun karşısına geçtiği sırada tır ile minibüs arasında kalan bir kişi yaralandı.

Ataşehir'de tır ile minibüs arasında kalan bir kişi yaralandı, System.String[]

Ataşehir'de yolun karşısına geçtiği sırada tır ile minibüs arasında kalan bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay Ataşehir, Çayır Caddesi üzerinde 14.30 sıralarında meydana geldi. A. K. isimli şahıs yolun karşısına geçerken o esnada seyir halindeki 48 ADD 358 plakalı tır ile park halindeki 34 JG 877 plakalı araç arasında sıkıştı. Olay yerine İhbar üzerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İki araç içinde sıkışan A. K. vatandaşlardan tarafından çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan A. K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Tır şoförü Mehmet Yalçınkaya, "Arkadaş burada çöpün oradan girmiş araya ben o esnada otobüsü sollarken o esnada dalmış araya fark edemedik. İsteyerek olan bir şey değil. Buna şükür can kaybı yok sağlık durumu iyi çok şükür " diye konuştu. - İSTANBUL

Ataşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Gürbulak sınır kapısında teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırıdan ilk görüntüler geldi
Kocaeli-temizlik için odaya girdiler, cesetle karşılaştılar Yunanistan sınırında biber gazına maruz kalan Suriyeli küçük kız, sosyal medyada gündem oldu 5 katlı binanın çatı katında can pazarı! Alevlerin arasında kalan kadın balkondan atladı

Son Dakika Haberleri
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim
15:10 "Mendilim Kekik Kokuyor" seyirciyle buluşuyor
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 15:58:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ataşehir'de tır ile minibüs arasında kalan bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]