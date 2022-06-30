Ataşehir'de TIR'ın üzerindeki vinç beton direği devirdi; facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir'de TIR'ın üzerindeki vinç beton direği devirdi; facianın eşiğinden dönüldü

30.06.2022 09:34
Ataşehir'de TIR'ın üzerindeki vinç beton direği devirdi; facianın eşiğinden dönüldü

ATAŞEHİR'de vinç yüklü TIR, virajı döndüğü sırada beton direğe çarptı.

ATAŞEHİR'de vinç yüklü TIR, virajı döndüğü sırada beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrilirken, o sırada altında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Ferhatpaşa Mahallesi Balaban Caddesi'nde dün öğle saatlerinde, iddiaya göre; Gürkan Mertoğlu yönetimindeki 34 DZ 1490 plakalı TIR,  virajı döndüğü sırada orta refüjdeki beton elektrik direğine çarptı. Elektrik direği çarpmanın etkisiyle büyük gürültüyle yola devrildi. Direğe bağlı olan teller yola saçıldı. O sırada yolda araç ve yayanın olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve elektrik ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddenin giriş ve çıkışlarını trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler elektriği kesti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından beton direk yoldan kaldırıldı. Çalışmaların ardından kapalı olan yol trafiğe açıldı.

"ARAÇ SON ANDA KAÇTI"Beton direğinin devrildiği yerin yakınında pilav satan Gökhan Karadaş, "TIR, virajı döndüğü sırada vincin ucu direğe çarptı. Altından araç geçiyordu. Son anda kaçtı. Ölümlüde sonuçlanabilirdi. Araçlara da izin vermiyorlar. Yolları kapattılar. Pilav satıyorum mecburen bende başka yere gideceğim" dedi.


YORUMLAR
500
Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü Seyir halindeki 2 TIR'ın karıştığı kazada faciadan dönüldü Seyir halindeki 2 TIR'ın karıştığı kazada faciadan dönüldü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de TIR'ın üzerindeki vinç beton direği devirdi; facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:38:44. #1.13#
SON DAKİKA: Ataşehir'de TIR'ın üzerindeki vinç beton direği devirdi; facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement