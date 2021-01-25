Ataşehir'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AAZ 398 plakalı otomobil, Dudullu Caddesi üzerinde Kozyatağı istikametine doğru giderken kontrolden çıktı.

Kaldırıma çıkan araç kavşaktaki trafik ışığını devirdikten sonra bir süre ilerleyip kavşak ortasındaki refüje çarparak durabildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.