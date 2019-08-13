Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de trafik kazası
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Ataşehir'de trafik kazası

1 saat önce

Ataşehir-TEM bağlantı yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Ataşehir-TEM bağlantı yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Barbaros Mahallesi TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde seyreden 34 BYU 845 plakalı araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp devrilmesine neden oldu. Bu kaza sonucu 34 SSB 01 ve 34 PR 5067 plakalı araçlar da birbirlerine çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale etti.
Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 11:16 Kaynak: AA
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