Ataşehir'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataşehir'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika

Ataşehir'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

45 dakika önce

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu Yanyol, Yenisahra mevkisinde, T.A. idaresindeki 34 RY 5268 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HKH 53 plakalı İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'ye bağlı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada sürücü T.A. hafif yaralanırken, otomobildeki yolculardan M.Y. ağır yaralandı, M.O. ise çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralılar M.Y. ile itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan M.O. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü olduğu belirtilen sürücü ise önce hastaneye ardından polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yolda, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Ataşehir'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

D-100 Karayolu, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:02 Kaynak: AA
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