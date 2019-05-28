Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
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Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

43 saniye önce

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu'nda Kadıköy istikametine seyreden Mehmet Ş. idaresindeki 34 SY 0871 plakalı otomobil, aynı yöne giden Etem K'nin kullandığı 60 AK 146 plakalı araca arkadan çarptı.
Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mehmet Ş. ile Etem K'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:09 Kaynak: AA
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