Son dakika... Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, otobüste bulunan bir kişi de hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir D-100 kara yolu Harem istikametinde, Adem O.'nun kullandığı İETT otobüsüne, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 LY 1301 plakalı araç arkadan çarptı.

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