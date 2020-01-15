Ataşehir'de trafikte çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataşehir'de trafikte çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Ataşehir'de trafikte çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Ataşehir'de trafikte çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adliyeye sevk edilirken, biri serbest bırakıldı.

Ataşehir'de trafikte çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi, System.String[]

Ataşehir'de trafikte çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adliyeye sevk edilirken, biri serbest bırakıldı.

Ataşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, dün TEM Otoyolu- D-100 bağlantı yolunda yaşanan silahlı kavgaya ilişkin başlatılan çalışma sonunda, Kartal'da gözaltına alınan Medet A.P, Tolga B. ve Ezgi A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ezgi A, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

TEM Otoyolu- D-100 bağlantı yolunda seyir halinde olan Ertuğ E, dün, kullandığı 34 BD 3584 plakalı otomobile çarpan aracın sürücüsüyle takip sonrası Ataşehir mevkisinde karşılaşmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ertuğ E, silah ve bıçakla yaralanmıştı. Ertuğ E. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Şüphelilerden Medet A.P'nin silah, Tolga B'nin de bıçak kullandığını kabul ettiği öğrenilmişti.

TEM Otoyolu, Ataşehir, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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