Ataşehir'de trafikte çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ataşehir'de trafikte çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Ataşehir'de trafikte çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ataşehir'de trafikte çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Ataşehir'de trafikte çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ataşehir TEM Otoyolu- D-100 bağlantı yolunda yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler Medet A.P ve Tolga B'nin işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi savcıya çıkarılan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Medet A.P'nin "mala zarar verme" ve "silahla tehdit", diğer şüpheli Tolga B'nin de "silahla tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli Medet A.P'nin hakimlikteki sorgusunda olay günü araçla seyir halindeyken müştekilerin içerisinde bulunduğu aracın kendilerine çarptığını, bu nedenle emniyet şeridinde durduğunu, müştekinin gelerek aracın kapısını açtığını ve kendisine vurduğunu, bu nedenle belinde bulunan silahla araçlarına 7-8 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Diğer şüpheli Tolga B'nin de sorgusunda, yaşanan kavga sırasında arkadaşı Medet A.P'yi darbettikleri gerekçesiyle üzerinde bulunan bıçakla müştekiyi yaraladığını söylediği kaydedildi.

Ataşehir'de iki gün önce, TEM Otoyolu- D-100 bağlantı yolunda seyir halinde olan Şeref Ertuğ E, kullandığı 34 BD 3584 plakalı otomobile çarpan aracın sürücüsüyle takip sonrası Ataşehir mevkisinde karşılaşmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanmıştı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden Medet A.P'nin silah, Tolga B'nin de bıçak kullandığını kabul ettiği öğrenilmişti.

Anadolu Adalet Sarayı, TEM Otoyolu, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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