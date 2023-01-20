ATAŞEHİR'DE TRAFİKTE DEHŞET, OTOMOBİLİYLE ÇARPTIĞI KURYEYİ EZMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika
Üye Girişi

ATAŞEHİR'DE TRAFİKTE DEHŞET, OTOMOBİLİYLE ÇARPTIĞI KURYEYİ EZMEYE ÇALIŞTI

20.01.2023 10:08

ATAŞEHİR'de otomobil sürücüsünün trafikte tartıştığı motosikletli kuryeye üst üste 2 defa çarpıp ezmeye kalkması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ATAŞEHİR'de otomobil sürücüsünün trafikte tartıştığı motosikletli kuryeye üst üste 2 defa çarpıp ezmeye kalkması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde İnönü Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; park halindeki otomobilini hareket ettiren sürücü kavşaktan yola doğru geçmek istedi. O sırada motosikletli kurye, ters yöne girmek için otomobilin önünde durdu. Otomobilin önünde duran motosikletli kurye ile sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası sürücü otomobiliyle motosikletli kuryeye üst üste 2 defa çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye motosikletiyle yol kenarına düştü. Kurye daha sonra aracın yanına giderek sürücüyle tartışmaya devam etti. Kuryeyi ezmeye kalkan otomobil sürücüsü, ardından aracıyla uzaklaştı. Yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Muhammet Pekşen, Motosikletin arkasından aracıyla 2 defa vurduğunu gördüm. Daha sonra tartışmaya başladılar. Yol verme tartışması. Bilinçli olarak vurdu. Motosikletli vurmanın etkisiyle yan yattı. Tekrar kalktı dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE TRAFİKTE DEHŞET, OTOMOBİLİYLE ÇARPTIĞI KURYEYİ EZMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:52 Oğlunun görüntüsünden sonra Binali Yıldırım Twitter'da TT oldu! Herkes aynı soruyu soruyor
10:26 Barınakta köpeği eziyet ederek öldüren sanıklara 1 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
10:30 Dolar/TL, 18,80 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Altının gram fiyatı 1.167 lira seviyesinden işlem görüyor
10:43 Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta! İşte yıldız golcünün İstanbul'da olacağı saat ve sözleşme detayları
10:42 Serenay Sarıkaya'dan Mert Ramazan Demir'e özel hayat sorusu soran muhabire tepki: Mert'i sana yedirmeyeceğim
10:22 Bir kez daha cesaretini konuşturdu! Didem Soydan bacaklarını kaldırıp art arda poz verdi
10:17 Ronaldo'nun kulağına söylediklerinden sonra Ramos'un gözleri fal taşı gibi açıldı! Hemen harekete geçti
09:59 Sosyal medyadan tanıştığı gence "Gel ilişkiye girelim" dedi, olay hastanede bitti
10:15 Z kuşağıyla yapılan seçim anketinde büyük sürpriz! Sıralama komple değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2023 11:17:27. #1.11#
SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE TRAFİKTE DEHŞET, OTOMOBİLİYLE ÇARPTIĞI KURYEYİ EZMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement