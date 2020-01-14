Ataşehir'de trafikte silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataşehir'de trafikte silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Ataşehir'de trafikte silahlı kavga: 1 yaralı

12 dakika önce

Ataşehir'de trafikte çıkan kavgada, 1 kişi silahla yaralandı.

Ataşehir'de trafikte çıkan kavgada, 1 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu- D-100 bağlantı yolunda seyir halinde olan Ertuğ E.'nin kullandığı 34 BD 3584 plakalı otomobile çarpan aracın sürücüsü daha sonra kaçtı. Takibe başlayan Ertuğ E, aracıyla kaçan sürücüyle Ataşehir mevkisinde karşılaştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen sürücü, Ertuğ E'yi silahla yaraladı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ertuğ E. hastaneye kaldırılırken kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ataşehir'de trafikte silahlı kavga: 1 yaralı

TEM Otoyolu, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:55 Kaynak: AA
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