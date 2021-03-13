Son dakika haberleri! ATAŞEHİR'DE TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberleri! ATAŞEHİR'DE TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI KAMERADA
13.03.2021 09:30
Son dakika gelişmesine göre ATAŞEHİR'DE TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI KAMERADAGamze ŞİMŞEK / Ataşehir'de trafikte otomobil ile çekici sürücüsünün tekme ve yumruklu yol verme kavgası çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.
ATAŞEHİR'DE TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI KAMERADA
Gamze ŞİMŞEK/ Ataşehir'de trafikte otomobil ile çekici sürücüsünün tekme ve yumruklu yol verme kavgası çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte yol verme tartışması yaşayan otomobil ile çekici sürücüsü arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Kavga çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, diğer vatandaşların ise onları ayırmaya çalıştığı yer alıyor.
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