Turist kadını darp eden taksici yakalandı - Son Dakika

Ataşehir'de bir taksi şoförü, ücret nedeniyle tartıştığı Fas uyruklu kadın turisti darp ettikten sonra yere fırlattı. Polis tarafından gözaltına alınan taksi sürücüsü hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatılırken aracın çalışma ruhsatının olmadığı tespit edildi.

Olay, geçtiğimiz gün saat 13.00 sıralarında Ataşehir'de Barbaros Mahallesinde yaşandı. Fas uyruklu Fransız vatandaşı 26 yaşındaki turist Kawtar Hadir, Avrupa Yakası'nda bir adrese gitmek için taksiye bindi. İddiaya göre taksi şoförü Ercan Yılmaz, köprüden geçecek olması nedeniyle turist kadından fazladan 107 TL istedi. Parayı vermek istemeyen turistin araçtan imek istemesi nedeniyle ikili arasında tartışma yaşandı. Taksi şoförü, araçtan inen kadın yolcunun yanına geldi ve kadını kolundan tutarak kafasını kapıya vurdu, ardından kadını yere fırlattı. Bu esnada durumu gören bir mahalle sakini de kadının yardımına koştu. Yardım çığlıkları atan kadın, hareket halindeki aracın üzerine çıkarak şoförün gitmesini engellemek istedi. Taksi şoförü aracıyla olay yerinden ayrılırken kadın yolcu yere düştü.

Turist kadın daha sonra Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne giderek şoförden şikayetçi oldu. Turist kadın şikayetinde, taksi sürücüsünün verdiği adres dışında ara sokaklara girerek gideceği yolu uzattığını, taksi sürücüsü şahsın köprüden geçeceği için fazladan 107 TL para istediğini, parayı vermediği takdirde yolu uzatacağını söylediğini iddia etti.

Taksi şoförü Ercan Yılmaz polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan taksi şoförü hakkında "kasten yaralama" suçundan adli tahkikat işlemleri başlatıldı. Çalışma ruhsatının ve araç muayenesinin olmadığı belirlenen taksi otoparka çekildi.

(Cem Güney Kılıç - İHA)