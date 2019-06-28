Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Türkmenistan uyruklu uyuşturucu satıcıları yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ataşehir'de Türkmenistan uyruklu uyuşturucu satıcıları yakalandı

1 saat önce

Ataşehir'de Türkmenistan uyruklu uyuşturucu satıcıları yakalandıİSTANBUL - Ataşehir'de polis, şüphelendikleri şahsı durdurarak yaptıkları üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ataşehir'de Türkmenistan uyruklu uyuşturucu satıcıları yakalandı
İSTANBUL - Ataşehir'de polis, şüphelendikleri şahsı durdurarak yaptıkları üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi. Daha sonra yapıla çalışmalarda polis, olayla ilgili olarak üçü Türkmenistan uyruklu olan toplam 6 kişiyi daha yakaladı. Türkmenistan uyruklu şahısların evlerinde yapılan aramalarda eroin, metamfetamin, afyon sakızı gibi uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ataşehir İnönü Mahallesinde geçtiğimiz hafta polis, şüphe üzerine durdurduğu Umut Ö. isimli şahsın yapılan üst aramasında 0.6 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis ardından şahsın uyuşturucu maddeyi satın aldığı Adem E.(29), Gökhan Ç.ve Hüsnü Yusuf Y.isimli şahısları da aynı gün Kayışdağı Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde 0.2 ve 0.5 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili çalışmalarını yürüten polis, şahısların uyuşturucu maddeyi temin ettiklerini belirledikleri Türkmenistan uyruklu Perhat A. isimli şahsı da uyuşturucu sattığı esnada suçüstü yakaladı. Şahsın üst aramasında 18.5 gram eroin ile 120 lira para ele geçirildi. Daha sonra uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen Türkmenistan uyruklu olan Rahat B. ile Maksat Geldi A. de polis tarafından yakalandı. Şahısların evlerinde 270 gram eroin, 101 gram metamfetamin, 455 gram afyon sakızı, 39 adet uyuşturucu hap ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Umut Ö. isimli şahıs uyuşturucu madde kullanmaktan hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, Hüsnü Yusuf Y. ile Gökhan Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adem E., Türkmenistan uyruklu Perhat A., Rahat B. ve Maksat Geldi A. isimli şahıslar da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ataşehir'de Türkmenistan uyruklu uyuşturucu satıcıları yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:45 Kaynak: İHA
Polis, Ataşehir, Türkmenistan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Film gerçek oldu! Geceleri kazdılar, 30 metrede yakayı ele verdiler Uyuşturucu kullanma suçundan hapis cezası alan rapçi Ezhel aylık gelirini açıkladı "Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi Tunus'ta çifte intihar saldırısı: 3 sivil, 6 polis yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 02:29:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Türkmenistan uyruklu uyuşturucu satıcıları yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]