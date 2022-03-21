Ataşehir'de türkü evindeki kavgada 1 tutuklama - Son Dakika
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Ataşehir'de türkü evindeki kavgada 1 tutuklama

21.03.2022 21:04
Ataşehir'de türkü evindeki kavgada 1 tutuklama

Ataşehir'de bir türkü evinde sandalye ve şişelerin havada uçuştuğu kavgaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, "silahla kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir'de bir türkü evinde sandalye ve şişelerin havada uçuştuğu kavgaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, "silahla kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Ataşehir'de bir eğlence mekanında geçtiğimiz gece meydana geldi. İddiaya göre, türkü evinde sahneye çıkan sanatçı Azad Doğanay, bir müşteriden gelen istek türküyü seslendirdiği sırada başka masada bulunan müşteriler istek türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi. Doğanay türküyü söylemeye devam edince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte şişeler, sandalyeler, masalar, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgada şarkıcı Doğanay hafif şekilde yaralanırken, kardeşi Çetin Doğanay ise bıçakla elinden yaralandı. Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, şüpheli Hacı Ö. (32) ise Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, "silahla kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

"Orada en çok darbe alan ben oldum"

Şüpheli Hacı Ö. hakimlikteki sorgusunda, "Olayın yaşandığı mekanın sahibiyim. 5 kişi geldi. Lavaboya gittim, geldikten sonra masaya oturdum. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra sanatçının koruması benim masama geldi. Furkan kafama şişe ile vurdu. Ondan sonra ben kızları alıp mekandan çıktım. Orada en çok darbe alan ben oldum, mekanı dağıttılar. Ben silahla saldırmadım. Ortamda bira şişeleri etrafa atıldı, mekan çok kalabalıktı. Kimin kiminle kavga ettiği belli değildi" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, delillerin toplanmamış olması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz olacağını göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi. - İSTANBUL

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Ataşehir, Darbe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de türkü evindeki kavgada 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de türkü evindeki kavgada 1 tutuklama - Son Dakika
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