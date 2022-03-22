Ataşehir'de türkü evindeki kavgaya 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir'de türkü evindeki kavgaya 1 tutuklama

22.03.2022 03:44
Ataşehir'de türkü evindeki kavgaya 1 tutuklama

Ataşehir'de türkü evindeki kavgaya 1 tutuklama Ataşehir'de bir türkü evinde çıkan sandalye ve şişelerin havada uçuştuğu kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Hacı Ö., "silahla kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir'de türkü evindeki kavgaya 1 tutuklama

İSTANBUL - Ataşehir'de bir türkü evinde çıkan sandalye ve şişelerin havada uçuştuğu kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Hacı Ö., "silahla kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Ataşehir'de bir eğlence mekanında geçtiğimiz gece meydana geldi. İddiaya göre, türkü evinde sahneye çıkan sanatçı Azad Doğanay, bir müşteriden gelen istek türküyü seslendirdiği sırada başka masada bulunan müşteriler, istek türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi. Doğanay, türküyü söylemeye devam edince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte şişeler, sandalyeler, masalar, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgada, şarkıcı Doğanay hafif şekilde yaralanırken, kardeşi Çetin Doğanay ise bıçakla elinden yaralandı. Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, şüpheli Hacı Ö. ise Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, "silahla kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

"Orada en çok darbe alan ben oldum"

Şüpheli Hacı Ö. hakimlikteki sorgusunda, "Olayın yaşandığı mekanın sahibiyim. 5 kişi geldi. Lavaboya gittim, geldikten sonra masaya oturdum. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra sanatçının koruması benim masama geldi. Furkan kafama şişe ile vurdu. Ondan sonra ben kızları alıp mekandan çıktım. Orada en çok darbe alan ben oldum, mekanı dağıttılar. Ben silahla saldırmadım. Ortamda bira şişeleri etrafa atıldı, mekan çok kalabalıktı. Kimin kiminle kavga ettiği belli değildi" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Tutuklandı

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, delillerin toplanmamış olması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz olacağını göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi.

YORUMLAR
500
Ataşehir'de türkü evindeki kavgada 1 tutuklama Ataşehir'de türkü evindeki kavgada 1 tutuklama Ataşehir'de eğlence mekanındaki kavgaya karışan şüpheli tutuklandı Ataşehir'de eğlence mekanındaki kavgaya karışan şüpheli tutuklandı

Ataşehir, Darbe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de türkü evindeki kavgaya 1 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Başkan Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş balıkçıda görüntülendi! Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor
00:43 Dünya devleri Eljif Elmas'ın peşinde! Fenerbahçe'nin kasasına 1.5 milyon euro bonus girebilir
00:09 Polislerin şark görev sürelerinin düşürülmesi ile ilgili gelen eleştirilere Bakan Soylu'dan yanıt: Dengesizlik vardı
00:05 2 kişi ekiplerden kaçarken yol kenarına el bombası attı
23:50 Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, kendisinden iş isteyen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı
23:32 Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Türkiye-Portekiz maçını yorumlayacak
23:11 Et ve Süt Kurumu fiyatlara yüzde 48 zam yaptı
22:27 Stefan Kuntz milli takıma çağrılmayan Arda Güler hakkında konuştu: 90 dakika bir kez bile oynamamış bir oyuncu
22:23 Eyüpspor-Adanaspor karşılaşmasına damga vuran anlar! Hakem aynı futbolcuya 3 kart gösterdi
22:15 Biden, siber saldırı uyarısında bulundu! Rusya'ya tepki göstererek: Püskürteceğiz, gerekirse cevap vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 03:51:13. #1.13#
SON DAKİKA: Ataşehir'de türkü evindeki kavgaya 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement