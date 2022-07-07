Olay, geçtiğimiz gece saat 05.00 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi Ramazan Ertaş'ın aile desteğiyle satın aldığı otomobili yaşadığı binanın önünde park halinde oluğu sırada çalındı. Sokağa girişi yapan şüpheli şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra araca yaklaştı. Kısa süre içerisinde düz kontak yaparak aracı çalıştıran şüpheli, çaldığı otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Üniversite öğrencisi Ertaş ise bayram tatiline gideceği aracın çalındığını sabah uyandığında fark etti. Ertaş, konuya ilişkin karakola giderek şikayetçi oldu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Üniversite öğrencisinin aracını saniyeler içinde böyle çaldı - Son Dakika

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