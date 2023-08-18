Ataşehir'de Uyuşturucu Kullanan Genç Cami Tuvaletinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Ataşehir'de Uyuşturucu Kullanan Genç Cami Tuvaletinde Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 18.08.2023 11:46

Ataşehir'de 28 yaşındaki bir genç, yüksek dozda uyuşturucu kullandığı cami tuvaletinde hayatını kaybetti. Yeniçamlıca Merkez Camisi'nde lavabolar kısmında yatan genç, polis ve sağlık ekipleri tarafından bulundu. Sağlık ekipleri, genç kişinin yüksek dozda uyuşturucu kullanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise genç şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Gencin cenazesi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ataşehir'de 28 yaşındaki bir genç, yüksek dozda uyuşturucu kullandığı cami tuvaletinde hayatını kaybetti.

Olay, Yeniçamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Yeniçamlıca Merkez Camisi'ne tuvalete gelen bir vatandaş, lavabolar kısmında yatan bir kişiyi gördü. Yerde yatan şahıstan ses gelmeyince polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bir kişinin tuvalette yüksek dozda uyuşturucu kullanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise hayatını kaybeden şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Kısa sürede, ölen kişinin Hüseyin T. (28) olduğu belirlendi. Gencin bir süredir uyuşturucu kullandığı, tuvalete de uyuşturucu kullanmaya geldiği ancak yüksek dozda uyuşturucu alınca hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca tuvalette enjektör ve diğer malzemeler de ele geçirildi. Gencin cenazesi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ataşehir, Cami, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de Uyuşturucu Kullanan Genç Cami Tuvaletinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de Uyuşturucu Kullanan Genç Cami Tuvaletinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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