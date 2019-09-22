Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu

16 dakika önce

Ataşehir'de bir eve düzenlenen baskında uyuşturucu maddeleri lavaboya dökmeye çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Ataşehir'de bir eve düzenlenen baskında uyuşturucu maddeleri lavaboya dökmeye çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayışdağı Mahallesi'ndeki bir evden uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adresi takibe alan polis, 16 Eylül'de arama kararı alması üzerine eve baskın düzenledi.

Operasyonda şüpheli Tuncer Ö. (38) evin lavabosuna uyuşturucu maddeleri dökmeye çalışırken suçüstü yakalandı.

Adreste yapılan aramada 13,1 gram Skunk, av tüfeği ve 39 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kasten yaralamadan emniyette suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Ataşehir, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail basını: Seçimleri kaybeden Netanyahu siyaseti bırakmak istiyor
İnternet'ten tatil aldı, hayatının şokunu yaşadı Balıkçıların gözü "denizlerin prensi"nde Bahis çetesi lideri ve kız kardeşi, düğün öncesi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 15:27:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]