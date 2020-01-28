Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Ataşehir'de araçla uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanırken, 160 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir otomobille uyus¸turucu madde satıs¸ı yapıldıgˆı bilgisi u¨zerine çalışma başlattı.
Pendik'te polisten kaçarken durdurulan araçta bulunan Emrah O¨. ve Abdullah U. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde ve aracın dışına atılan poşetlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zanlıların "uyus¸turucu madde kullanmak", "evden hırsızlık", "kasten yaralama", gibi suçlardan kaydının olduğu anlaşıldı.
Şüphelilerden Emrah Ö. tutuklanırken, Abdullah U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.