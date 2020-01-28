Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Ataşehir'de araçla uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanırken, 160 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Ataşehir'de araçla uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanırken, 160 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir otomobille uyus¸turucu madde satıs¸ı yapıldıgˆı bilgisi u¨zerine çalışma başlattı.

Pendik'te polisten kaçarken durdurulan araçta bulunan Emrah O¨. ve Abdullah U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve aracın dışına atılan poşetlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlıların "uyus¸turucu madde kullanmak", "evden hırsızlık", "kasten yaralama", gibi suçlardan kaydının olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerden Emrah Ö. tutuklanırken, Abdullah U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ataşehir, Pendik, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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