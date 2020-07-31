Ataşehir'de uyuşturucu ticaretinden 1 tutuklama - Son Dakika

Ataşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz tarihinde Ataşehir'de Emrah D. (29) isimli şahsın uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan kontrollerde şahsın Ferhat A. (27) isimli şahısla buluşarak Ümraniye ilçesi Tavukçuyolu Caddesi'nde Mesut Y. (32) isimli şahsa uyuşturucu sattığı belirlendi. Polisleri fark edince kaçmaya başlayan 3 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonrasında Ümraniye ilçesi Şerifali Mahallesi Akdağ Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Mesut Y.'nin üst aramasında 0,31 gram metamfetamin, Emrah D.'nin evinde yapılan aramada ise 220 gram bonzai, 40 gram metamfetamin, 0,6 gram eroin, 2 adet ruhsatsız silah ile bu silahlara ait şarjör ve 83 adet fişek, bin 300 TL para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden Ali B. ve Ferhat A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Emrah D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL