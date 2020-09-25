Ataşehir'deki bir şantiyede üzerine demir blok düşen işçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Ataşehir'deki bir şantiyede üzerine demir blok düşen işçiyi itfaiye kurtardı

İSTANBUL - Ataşehir'deki bir şantiyede çalışan işçinin üzerine demir blok düştü. Sıkışan işçiyi olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri kurtarıp ambulans 112 sağlık ekiplerine teslim etti.

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda henüz ismi belirlenemeyen bir inşaat işçisi çalıştığı sırada üzerine demir blok düştü. Demir bloğun düşmesi ile sıkışan işçi olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralanan işçi olay yerine sevk edilen ambulans 112 sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırıldı.