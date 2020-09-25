Ataşehir'de üzerine demir düşen işçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Murat KORKMAZ/ Ataşehir'de çalıştığı şantiyede işçinin üzerine demir parçası düştü. Demirin altında sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen inşaat işçisinin çalıştığı sırada üzerine demir parçası düştü. Demir parçasının düşmesi ile sıkışan işçi olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Yaralanan işçi olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.