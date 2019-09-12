Ataşehir'de vahşet evi...

*Madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi evde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü. Sesler üzerine evin önüne gelen eniştesi ve arkadaşını ise kerpetenle yaraladı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,

Ataşehir'de madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü. Kaçarken de eniştesi ve arkadaşını kerpentenle vurarak yaralayan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, önceki gece İnönü Mahallesi Çamlıklı Sokak 17 numarada meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ekmen bilinmeyen bir nedenle elinde babasıyla tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında çıkan kavgada Mustafa Ekmen, babası Mehmet Ekmen'i defalarca bıçakladı. Daha sonra elinde kerpetenle dışarı çıkan şüpheli, sesler üzerine bina önüne gelen eniştesi ve arkadaşını yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekipleri daireye girdiklerinde ise büyük şok yaşadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yatan babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen çok sayıda polis çevre güvenliğini alırken, daireye girişi yasakladı. Olay yeri inceleme ekipleri daire ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Mehmet Ekmen'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Mustafa Ekmen polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ekmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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-Binadan görüntü

-Daireden görüntü

-Yakınlarından görüntü

-Yakınalrının soruları cevapsız bırakması

-Genel ve detay görüntüler