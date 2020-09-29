Ataşehir'de vatandaşların dolu önlemi - Son Dakika

Ataşehir'de vatandaşların dolu önlemi

ATAŞEHİR'de sağanak yağış ve dolu nedeniyle araçlarının zarar görmesini istemeyen vatandaşlar önlemlerini aldı.

Ataşehir'de vatandaşların dolu önlemi, System.String[]

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- ATAŞEHİR'de sağanak yağış ve dolu nedeniyle araçlarının zarar görmesini istemeyen vatandaşlar önlemlerini aldı. Kimileri otomobillerinin üstünü battaniyelerle örttü kimileri ise araçlarıyla köprü altlarında bekledi.

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı birçok ilçede etkili oldu. Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3001 Caddesi vatandaşlar araçlarının dolu nedeniyle zarar görmemesi için battaniye ve kilimlerle önlem aldı. Kapının önündeki bir otomobili battaniyelerle korumaya çalışan bir kadın, "Aslında benim arabam değil komşumun arabası. O gelmemiş, yazık günah dedim. Adamın arabası zarar görmesin" dedi.  Kimileri ise otomobillerine zarar gelmemesi için köprü altlarında bekledi. Ataşehir Mehmet Akif Ersoy Sokağı üzerinde bulunan bir oto galeri sahibi ise dükkanının bahçesinde bulunan otomobillerini hemen yanındaki üst geçidin altına sakladı. Oto galeri sahibi vatandaş ise, "20 aracımızı buraya kaçırdık. Az daha ölüyorduk burada. Öyle bir dolu yağması yok. Allah korudu bizi. Araçlarımız zarar görmedi önceden önlemimizi aldık. 20 küsür aracımızı köprü altına sığdırdık. Dolu bir daha gelecek, yine buradayız. Bir anda bastırdı zaten biz de beklemiyorduk. Dolu geliyor diye telefonumuza baktık. Bütün araçlarımızı köprü altına aldık çünkü bizim kapalı bir yerimiz yok" dedi.

Köprü altında otomobiliyle yağışın bitmesini bekleyen bir sürüsü ise, "Yağmurdan bir anda doluya döndü. Kafamıza kafamıza taşlar düştü. Bizde saklanacak burayı bulabildik" diye konuştu.


Ataşehir'de vatandaşların dolu önlemi
Ataşehir'de vatandaşların dolu önlemi
Ataşehir'de vatandaşların dolu önlemi
Ataşehir'de vatandaşların dolu önlemi
Ataşehir'de vatandaşların dolu önlemi
Ataşehir'de vatandaşların dolu önlemi
Ataşehir'de vatandaşların dolu önlemi
Ataşehir'de vatandaşların dolu önlemi
Ataşehir'de vatandaşların dolu önlemi

Ataşehir, İstanbul, Ramazan, Kamera, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de vatandaşların dolu önlemi - Son Dakika

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