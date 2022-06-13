80 kişilik grup, yabancı uyruklu sandıkları Türk genci böyle bıçakladılar

İSTANBUL Ataşehir'de yaklaşık 80 kişilik bir grup, kağıt deposunu basarak yabancı uyruklu mülteci sandıkları Türk gencini bıçakladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, mahallede toplanan bir grup vatandaş ilçedeki kağıt depolarına baskın düzenlendi. Saldırganlar, girdikleri bir kağıt deposunda çalışan Jiyan Yaşar isimli Türk gencini ise yabancı uyruklu mülteci zannederek bıçakladı. Yaşanan olay sonrası şüpheli şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kolundan yaralanan genci hastaneye kaldırdı. Yaşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, baba Ekrem Yaşar duruma isyan etti.

"80 kişilik bir grubun dükkanı bastığını söyledi"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan baba Ekrem Yaşar, "Olay yaşandığı esnada ben dükkanda değildim. Elemanın beni arayarak 80 kişilik bir grubun dükkanı bastığını söyledi. Ben çalışanlarıma karşılık vermemelerini söyledim. Dükkanı basmaya gelen kişiler Afgan değildi. Kısa süre sonra personelimi yeniden aradığında oğlumun bıçaklandığını söyledi. Arkadaşlar hemen hastaneye kaldırmış. Neyse ki sağlık durumunda bir şey yok" dedi.