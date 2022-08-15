ATAŞEHİR'DE EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

15.08.2022 15:25
ATAŞEHİR'DE EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

ATAŞEHİR'de yağış nedeniyle 4 işyeri ve 2 ev sular altında kaldı.

ATAŞEHİR'de yağış nedeniyle 4 işyeri ve 2 ev sular altında kaldı. Kaporta boya atölyesi olarak kullanılan işyerinde araçlar ve eşyalar kullanılmaz hale gelirken, bir karga ve kedi de boğuldu.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi Akarsu Caddesi'nde bulunan 4 işyeri ve 2 evi yağmur nedeniyle su bastı. Kaporta boya atölyesinde sular altında kalan araçlar ve eşyalar kullanılmaz hale geldi.  Bir market de suyla doldu. İşyeri ve ev sahipleri durumu İSKİ ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler dolan yağmur sularına tahliye etti. Vatandaşlar mağdur olduklarını söyledi. Öte yandan Ali Aydoğan'ın işyerinde beslediği karga ve bir kedi de su baskını sırasında boğularak öldü.

Su baskını sırasında kargası ölen Ali Aydoğan, "Ben bunu yavruyken aldım. Yaralıydı besledim ismi de Çapkın'dı. Peşimden gel desem geliyordu. Aniden sel bastı arabayı kurtardım kargamı kurtaramadım." dedi.İşyeri sahibi Mustafa Sarıyer ise, "Dükkan bana ait. Sabah 10.00-10.30 civarı sel suları gelmeye başlayınca arabaları zor dışarı çıkardık. Dükkanımızın hali bu. Şu an 100-150 bin lira zararımız var. Bunu nereden nasıl karşılayacağız. 300 kilo ağırlığındaki kompresör suyun hacminden ters döndü. Yazıhanede koltuklar her şey berbat şekilde. Dükkandaki takımları görüyorsunuz her şey berbat durumda." diye konuştu.

Marketi sular altına kalan Eren Murahanoğlu, "4 keredir başımıza geliyor. Yarım milyona yakın zararım var. Dolaplarım çalışmıyor dükkan su içinde. Herkes mağdur oldu, ben de mağdur oldum. Muhatap bulamıyoruz kendimize. Zararımız büyük. Evimi de aynı şekilde su bastı. Ben önce canımla mı uğraşayım malımla mı uğraşayım. Sabah kalktığımda baktım bel seviyesinde su var. Her şeyi bırakıp çıktım. Umarım en kısa sürede mağduriyetimiz giderilir." dedi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Ataşehir, kedi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI - Son Dakika

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