Ataşehir'de yakalanan yaşı küçük hırsızlık zanlısının 260 suça karıştığı belirlendi - Son Dakika

Ataşehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 260 suça karıştığı belirlenen yaşı küçük zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran'da İçerenköy Mahallesi'ndeki 2 ayrı iş yerinin kapılarının kanırtılması suretiyle hırsızlık meydana gelmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, iş yerinde parmak izi ve güvenlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, 11 Haziran'da yaşı küçük B.D.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin 260 suça karıştığı ve sokakta yaşadığı belirlendi.

Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelinin bir markete girdiği, sigara ve kasadan para alıp kaçtığı anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.