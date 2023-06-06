3 gün önce erkek arkadaşından şikayetçi olan genç kadının, yalnız yaşadığı evde cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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3 gün önce erkek arkadaşından şikayetçi olan genç kadının, yalnız yaşadığı evde cesedine ulaşıldı

3 gün önce erkek arkadaşından şikayetçi olan genç kadının, yalnız yaşadığı evde cesedine ulaşıldı

06.06.2023 16:41

Ataşehir'de yalnız yaşayan Çilem Büşra Yılmaz'ın ölü bulunmasıyla ilgili erkek arkadaşı hakkında şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek.

Ataşehir'de dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda Çilem Büşra Yılmaz (32), erkek arkadaşı Serkan Ö. ile evde tartıştı. Tartışmanın ardından Serkan Ö. evden çıktı. Çilem Büşra Yılmaz bir süre sonra Serkan Ö.'yü cep telefonuyla görüntülü aradı. Konuşmanın ardından Serkan Ö. polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

3 gün önce erkek arkadaşından şikayetçi oldu yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

ÖLÜ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencereden içeri girerek kapıyı açtı. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis intihar ihtimali üzerinde dururken, Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Adli Tıp Kurumu önüne gelen Yılmaz'ın ailesi işlemlerin ardından cenazeyi aldı.

3 gün önce erkek arkadaşından şikayetçi oldu yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

DAHA ÖNCE ERKEK ARKADAŞINDAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Büşra Yılmaz'ın, 2 Haziran'da kolunun kırılması üzerine Serkan Ö.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. 3 Haziran'da ifadesine başvurulan Serkan Ö., serbest bırakıldı. Öte yandan Yılmaz'ın Serkan Ö. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

3 gün önce erkek arkadaşından şikayetçi oldu yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

"ARABAMA ZARAR VERMEYE ÇALIŞIRKEN SOL KOLUNU KIRMIŞTI"

Gözaltına alınan Serkan Ö. ifadesinde, "Büşra 3 gün önce arabama zarar vermeye çalışırken sol kolunu kırmıştı. Eczaneleri gezip kolluk ve yakı aldım. 5 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında Büşra'nın ikametine geçtim. Kendisine aldığım malzemeleri kapıya asarak adresi terk ettim. 10 dakika sonra beni arayarak eve çağırdı. Malzemeleri koluna tek takamayacağını söyledi. Alkollüydü, kendisine yardım edemedim annesini aradım ulaşamadım. Beni görüntülü aradı. Polisi ve ambulansı aradım" dedi.

TEK YAŞIYORDU

Komşu Aysel Açıkgöz "Ben namaz kılıyordum. Baktım ışıklar cama vuruyor. Çıktım kapının önüne baktım kalabalık. Ne olduğunu sordum. Pek gidiş gelişimiz yoktu tek yaşıyor diye biliyordum. Sonradan itfaiye sepetini kaldırdılar yukarı, 3 kişi içeri girdi. Çıktıktan öldüğünü söylediler" dedi.

Kaynak: DHA
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Büşra Yılmaz, Otopsi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 gün önce erkek arkadaşından şikayetçi olan genç kadının, yalnız yaşadığı evde cesedine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 gün önce erkek arkadaşından şikayetçi olan genç kadının, yalnız yaşadığı evde cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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