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Ataşehir'de yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler - Son Dakika

Ataşehir'de yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler

20.01.2022 01:15

Ataşehir'de yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler Ataşehir'de elektrikli ısıtıcı sobadan kaynaklı çıkan yangında bir daire yandı.

Ataşehir'de yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler

İSTANBUL - Ataşehir'de elektrikli ısıtıcı sobadan kaynaklı çıkan yangında bir daire yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken dairenin bir bölümü tamamen yandı. Yangını izleyen 3 kişinin, yanan daireyi arkasına alarak selfie çekmesi ise ilginç anlara sahne oldu. Binada mahsur kalanların gazetecilere el sallaması ise kameralara yansıdı.

Yangın, Ataşehir Ferhat Paşa Mahallesi Yeditepe Caddesinde 23.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde ısıtıcı sobanın yere düşmesinden kaynaklı bir yangın çıktı. Daire içerisinde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede dairenin bir bölümünü tamamen sardı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören ev sakinleri ve mahalleli halkı durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangının çıktığı yere çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler alevleri yangın büyümeden söndürdü. Yangın sırasında 3 kişinin yanan daireyi arkalarına alarak selfie çekilmesi ise ilginç anlada sahne olurken, binada mahsur kalan kişilerin gazetecilere el sallaması kameralara yansıdı. Binada dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

Daire yanarken selfie çekildiler

Elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangında itfaiye ekipleri yangına müdahelesi sırasında sokakta bulunan 3 kişi yanan daireyi arkalarına alarak selfie çekilmeleri ilginç anlara sahne oldu.

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Ferhat Paşa Mahallesi, Ataşehir, Yangın, selfie, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler - Son Dakika
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