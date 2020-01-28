Ataşehir'de yanan otomobili otobüs şoförü söndürdü; olay anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataşehir'de yanan otomobili otobüs şoförü söndürdü; olay anı kamerada - Son Dakika

Ataşehir'de yanan otomobili otobüs şoförü söndürdü; olay anı kamerada

6 saat önce

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN İSTANBUL DHAAtaşehir'de, seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselince çaresiz sürücünün yardımına otobüs şoförü koştu.

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN İSTANBUL DHA

Ataşehir'de, seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselince çaresiz sürücünün yardımına otobüs şoförü koştu. Otobüs şoförü, yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 21 Ocak günü Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Kullandığı Özel Halk Otobüsü ile Ümraniye'den Kadıköy istikametine seyir halinde olan Rıdvan Alpata, karşı şeritte duran bir otomobilin motor kısmından önce dumanlar, ardından alevler yükseldiğini gördü. Otobüsü durduran Rıdvan Alpata, yangın tüpünü alarak çaresiz kalan otomobil sürücüsünün yardımına koştu.

YANGIN SÖNÜDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE

Otobüs sürücüsü Alpata, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Otobüs şoförünün çabası yolcular tarafından alkışlandı. Yaşanan bu olay otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamera görüntülerinde, otomobilin motorun alev alması ve şoförünün yangın tüpünü alarak yanan aracı söndürmesi görülüyor.

Ataşehir'de yanan otomobili otobüs şoförü söndürdü; olay anı kamerada

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:31 Kaynak: DHA
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