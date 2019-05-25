Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de yangın

Ataşehir'de yangın

5 saat önce

Ataşehir'de çıkan yangında yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Ataşehir'de çıkan yangında yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Sahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Yağız Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:27 Kaynak: AA
Ataşehir, Güncel
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