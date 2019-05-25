Ataşehir'de yangın

Ataşehir'de çıkan yangında yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'de çıkan yangında yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Yağız Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fransa'da Bombalı Saldırı! Yaralılar Var

Emrah Albayrak, Aldattığı Eski Eşi Eda Gök'le Barışmak İstiyor

İstanbul'da Can Pazarı! Çocuklarını Komşularının Aşağıda Açtığı Battaniyeye Attı

160 TL İçin İki Çocuk Babası Çiftçiye Tecavüz Ettiği İddia Edilen Halı Yıkamacı, Suçlamaları Reddetti