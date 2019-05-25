Ataşehir'de yangın
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Ataşehir'de çıkan yangında yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ataşehir'de çıkan yangında yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:27 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Yeni Sahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Yağız Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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