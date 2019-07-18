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Ataşehir'de yangın

2 saat önce

Ataşehir'de, bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

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Ataşehir'de, bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Örnek Mahallesi Lalegül Sokağı'ndaki üç katlı apartmanın çatı katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede çatı katının tamamını saran alevlere ekipler müdahale etti.
Kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu.
Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:11 Kaynak: AA
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