Ataşehir'de yangın
2 saat önce
Ataşehir'de, bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Ataşehir Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:11 Kaynak: AA
'de, bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Örnek Mahallesi Lalegül Sokağı'ndaki üç katlı apartmanın çatı katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede çatı katının tamamını saran alevlere ekipler müdahale etti.
Kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu.
Japonya'daki animasyon stüdyosunda çıkan yangında 23 kişi öldü Son dakika! 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Son dakika! Erbil'de diplomatımızı şehit eden saldırganın kimliği belli oldu Trump açıkladı! İran'a ait İHA'yı düşürdük