Ataşehir'de yangın - Son Dakika

Ataşehir'de konutta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Barbaros Mahallesi, Barbaros Caddesi'nde bir apartmanın birinci katında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangında, dumandan etkilenen bir kişiye, 112 Acil Sağlık Ekipleri olay yerinde müdahale etti.
- Kaynak: AA
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